Українська арбітриня Монзуль працюватиме на вирішальних матчах жіночої ЛЧ

Катерина Монзуль та її бригада працюватимуть на вирішальних матчах жіночої ЛЧ. FootBoom

Українська бригада арбітрів під керівництвом Катерини Монзуль працюватиме на вирішальних матчах жіночої Ліги чемпіонів.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, її помічницями в цих поєдинках будуть Олександра Ардашева та Марина Стрілецька. Всього в обслуговуванні вирішальних стадій ЛЧ будуть задіяні 24 судді з 15 країни.

Відзначимо, що перший матч бригади Монзуль в українській Прем'єр-лізі відбувся 4 листопада 2018 року. У нинішньому сезоні вона працювала на ключових поєдинках УПЛ і фіналі Кубка України.

Нагадаємо, що жіноча Ліга чемпіонів, так само як і чоловіча, буде дограна в форматі "фіналу восьми". Вирішальні матчі пройдуть 21-30 серпня в Іспанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опублікований календар, розклад і сітка чоловічої ЛЧ, розіграш якої буде відновлено вже 8 серпня.