Україні хочуть дати поразки 0:3: з'явилася реакція ФФУ

Федерація футболу України не бачить жодних порушень у процедурі натуралізації бразильського форварда "Шахтаря" Жуніора Мораеса.

За словами генерального секретаря організації Юрія Запісоцького, повідомлення ЗМІ про загрозу технічних поразок національній команді у відборі Євро-2020 не відповідають дійсності.

"Ми досліджували ситуацію навколо натуралізації Мораеса. Немає сумніву, що процедура натуралізації не була порушена. Дотримані всі позиції закону України "Про громадянство України". Жуніор Мораес не порушував відповідні норми перебування в країні, встановлені ЗУ "Про громадянство" і податковим кодексом. ФІФА під час визначення достатності терміну постійного проживання в країні посилається на національне законодавство", – наводить слова функціонера Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, португальське видання Mais Futebol звинуватило ФФУ в порушенні процедури надання Жуніору Мораесу паспорта громадянина України. Водночас один зі спортивних юристів заявив, що не виключає присудження збірній Андрія Шевченка поразок 0:3 у матчах із Португалією та Люксембургом.

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