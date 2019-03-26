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Україні хочуть дати поразки 0:3: з'явилася реакція ФФУ

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Федерація футболу України не бачить жодних порушень у процедурі натуралізації бразильського форварда "Шахтаря" Жуніора Мораеса.

За словами генерального секретаря організації Юрія Запісоцького, повідомлення ЗМІ про загрозу технічних поразок національній команді у відборі Євро-2020 не відповідають дійсності.

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"Ми досліджували ситуацію навколо натуралізації Мораеса. Немає сумніву, що процедура натуралізації не була порушена. Дотримані всі позиції закону України "Про громадянство України". Жуніор Мораес не порушував відповідні норми перебування в країні, встановлені ЗУ "Про громадянство" і податковим кодексом. ФІФА під час визначення достатності терміну постійного проживання в країні посилається на національне законодавство", – наводить слова функціонера Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, португальське видання Mais Futebol звинуватило ФФУ в порушенні процедури надання Жуніору Мораесу паспорта громадянина України. Водночас один зі спортивних юристів заявив, що не виключає присудження збірній Андрія Шевченка поразок 0:3 у матчах із Португалією та Люксембургом.

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Теми
Євро-2020ФФУ
Тег
збірна України з футболу
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