Українець Зінченко визнаний кращим футболістом "Манчестер Сіті"

Український футболіст англійського клубу "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко визнаний кращим гравцем клубу в лютому. 22-річний захисник переміг в голосуванні на офіційному сайті "городян".

За гравця збірної України вболівальники віддали 45% голосів. Олександр випередив Серхіо Агуеро (42%) і Рахіма Стерлінга (13%).

