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Українець Зінченко визнаний кращим футболістом "Манчестер Сіті"

3.8тЧитати матеріал російською

Український футболіст англійського клубу "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко визнаний кращим гравцем клубу в лютому. 22-річний захисник переміг в голосуванні на офіційному сайті "городян".

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

Twitter.com/BBCMOTD

За гравця збірної України вболівальники віддали 45% голосів. Олександр випередив Серхіо Агуеро (42%) і Рахіма Стерлінга (13%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому захисник з України провів п'ять поєдинків за "МанСіті": два в чемпіонаті Англії, два в Кубку Англії і один в Лізі чемпіонів.

24 лютого Саша разом з "Манчестер Сіті" виграв в Англії Кубок ліги. У фіналі "городяни" в серії пенальті обіграли лондонський "Челсі".

Для Зінченка цей трофей став третім в складі "Манчестер Сіті". У минулому сезоні українець став чемпіоном Англії і виграв Кубок ліги.

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Олександр Зінченко
Місце
АнгліяЛондон
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