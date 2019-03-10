Українець Зінченко визнаний кращим футболістом "Манчестер Сіті"

Український футболіст англійського клубу "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко визнаний кращим гравцем клубу в лютому. 22-річний захисник переміг в голосуванні на офіційному сайті "городян".

Олександр Зінченко Twitter.com/BBCMOTD

За гравця збірної України вболівальники віддали 45% голосів. Олександр випередив Серхіо Агуеро (42%) і Рахіма Стерлінга (13%).

Ederson and Zinchenko: loving it



Delph: "What are you looking at?" #MCIWAT pic.twitter.com/CTsSUrpUlS - Match of the Day (@BBCMOTD) 9 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому захисник з України провів п'ять поєдинків за "МанСіті": два в чемпіонаті Англії, два в Кубку Англії і один в Лізі чемпіонів.

24 лютого Саша разом з "Манчестер Сіті" виграв в Англії Кубок ліги. У фіналі "городяни" в серії пенальті обіграли лондонський "Челсі".

Для Зінченка цей трофей став третім в складі "Манчестер Сіті". У минулому сезоні українець став чемпіоном Англії і виграв Кубок ліги.

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