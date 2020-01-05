Українець Зінченко став найкращим в Англіїї

Британські ЗМІ високо оцінили гру українського захисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка в матчі 1/32 фіналу Кубка Англії проти "Порт Вейла" (4:1).

Футболіст збірної України вийшов зі старту і провів повну зустріч, відкривши рахунок на 19-й хвилині, забивши перший гол за свій клуб в сезоні.

Видання Express оцінило гру українця в 9 балів з 10 можливих. Це найвища оцінка в "Ман Сіті" нарівні з Філом Фоденом.

"Відмінний вечір для Зінченка, який недавно повернувся після травми. Його гол з 25 метрів задав тон для "Сіті", він отримував задоволення від гри в більш значущої ролі", – цитує tribuna.com коментар видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 грудня Зінченко став найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за ефективністю участі в атаках своєї команди.

У серпні минулого року Саша повторив історичний рекорд чемпіонату Англії за тривалістю переможних матчів.

Крім того, Олександр Зінченко увійшов в число найдорожчих футболістів України.

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