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Українець Зінченко повторив історичний рекорд в АПЛ

1.8т Читати матеріал російською

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко повторив історичний рекорд чемпіонату Англії за тривалістю переможних матчів.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

Захисник збірної України в 1-му турі АПЛ вийшов в стартовому складі "городян" проти "Вест Хема" і провів на полі весь поєдинок. Манкуніанці перемогли 5:0, а для 22-річного гравця цей матч став 23-м в рамках англійської Прем'єр-ліги і у всіх 23 іграх "Манчестер Сіті" здобував перемогу.

Олександр порівнявся з досягненням свого одноклубника Давида Сільви. У 2018-му році з іспанцем в складі "Манчестер Сіті" виграв 23 поєдинки поспіль, що є рекордним показником в історії АПЛ.

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"Манчестер Сіті" підставив Зінченка

Нагадаємо, що в понеділок "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка почав сезон матчем за Суперкубок Англії, в якому по пенальті здолав "Ліверпуль" (1:1, 5:4).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Зінченко увійшов в число найдорожчих футболістів України.

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Олександр Зінченко
Місце
Англія
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