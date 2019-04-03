Українець Зінченко отримав серйозну травму в Англії

Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко отримав серйозне пошкодження в домашньому матчі 33-го туру чемпіонату Англії проти "Кардіффа".

22-річний футболіст збірної України потягнув задню поверхню стегна і був замінений на 19-й хвилині. За попередніми прогнозами Саша пропустить два-три тижні.

Олександр Зінченко Кадр з відео

Олександр Зінченко Кадр з відео

Олександр Зінченко Кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український легіонер "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко завдяки вдалій грі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Шальке" очолив список найкорисніших захисників англійського клубу.

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