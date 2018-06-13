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Україна закликала світ до бойкоту ЧС-2018

1.1тЧитати новину російською

Міністр спорту України Ігор Жданов закликав іноземних колег бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії.

"Написав листа всім міністрам відповідальним за спорт з тих 35 країн, чиї футбольні команди заявлені для участі в чемпіонаті світу в країні-агресора Росії. Звертаюся до своїх колег з проханням бойкотувати ці змагання політичному рівні. Покажіть Путіну червону картку", - написав Жданов у себе в Facebook.

Чиновник нагадав, що Росія проводить агресивну політику щодо найближчих до неї країн і втручається у внутрішні справи держав.

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"Ми повинні адекватно і активно реагувати на російську політику агресії, окупації, втручання у внутрішні справи суверенних держав і широкомасштабні порушення прав людини в Росії і на окупованих територіях Криму і Донбасу", - заявив Жданов.

Глава українського спорту зажадав негайних санкцій для країни-агресора.

"Російське керівництво не припинило збройної агресії проти сусідніх країн і грубо порушує міжнародне право.Преступленія Росії проти України і демократичного світового порядку вимагають більш рішучого і ефективного реагування з боку міжнародного співтовариства", - підсумував Жданов.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав бойкотувати ЧС-2018.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Особа
Ігор Жданов
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Русский Солдат
Русский Солдат
И как результаты? Много стран отказалось?
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Ivan Rus
Ivan Rus
Жданов это не вся Украина. 35 стран это не весь мир. Смешно до коликов
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
ДблБлд
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