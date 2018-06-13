Україна закликала світ до бойкоту ЧС-2018

Міністр спорту України Ігор Жданов закликав іноземних колег бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії.

"Написав листа всім міністрам відповідальним за спорт з тих 35 країн, чиї футбольні команди заявлені для участі в чемпіонаті світу в країні-агресора Росії. Звертаюся до своїх колег з проханням бойкотувати ці змагання політичному рівні. Покажіть Путіну червону картку", - написав Жданов у себе в Facebook.

Чиновник нагадав, що Росія проводить агресивну політику щодо найближчих до неї країн і втручається у внутрішні справи держав.

"Ми повинні адекватно і активно реагувати на російську політику агресії, окупації, втручання у внутрішні справи суверенних держав і широкомасштабні порушення прав людини в Росії і на окупованих територіях Криму і Донбасу", - заявив Жданов.

Глава українського спорту зажадав негайних санкцій для країни-агресора.

"Російське керівництво не припинило збройної агресії проти сусідніх країн і грубо порушує міжнародне право.Преступленія Росії проти України і демократичного світового порядку вимагають більш рішучого і ефективного реагування з боку міжнародного співтовариства", - підсумував Жданов.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав бойкотувати ЧС-2018.