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18 листопада • оновлено в 09:38
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Україна з рекордом завершила відбір Євро-2020: спортивні підсумки 17 листопада

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Збірна України з футболу з історичним рекордом завершила відбір на Євро-2020, а жіноча збірна України з баскетболу здобула яскраву перемогу у відборі на ЧЄ-2021.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 17 листопада.

Крім того, український коментатор Віктор Вацко потролив збірну Росії з футболу після поразки від Бельгії. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Євро-2020 Україна - Сербія Евробаскет-2021
Теги
жіноча збірна України з баскетболу Збірна України з футболу
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