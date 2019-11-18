Україна з рекордом завершила відбір Євро-2020: спортивні підсумки 17 листопада

Збірна України з футболу з історичним рекордом завершила відбір на Євро-2020, а жіноча збірна України з баскетболу здобула яскраву перемогу у відборі на ЧЄ-2021.
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Крім того, український коментатор Віктор Вацко потролив збірну Росії з футболу після поразки від Бельгії. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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