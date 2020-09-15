Україна вперше в історії виграла Кубок Європейських чемпіонів з пляжного футболу

Український клуб "Мрія-2006" став переможцем Кубка європейських чемпіонів з пляжного футболу серед жіночих команд, який пройшов в Португалії.

Вперше в історії турніру "золото" престижного змагання виборола команда з нашої країни.

По ходу змагання клуб з Ананьєва (Одеська область), що вперше бере участь в Кубку, обіграв Бельгію (4:3), потім програв в серії пенальті російської "Зірці" (1:2), після чого розгромивши іспанок (4:1).

Головним фаворитом вважалися росіяни і перед останнім туром саме вони лідирували в таблиці. Команда України, не дочекавшись результату вирушила в аеропорт, i вже там дізналася, що "Зірка" сенсаційно програла, віддавши "золото" українкам.

Нагороду за українську команду отримала її єдина легіонерка – португальська футболістка Маріанна Феліпе. Решта футболісток отримають трофеї пізніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з пляжного футболу відмовилася від участі на етапі європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2019, який приймала Росія.

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