Україна вистояла в Португалії: спортивні підсумки 22 березня

Авторитетне видання назвало ім'я суперника і дату бою Олександра Усика, а збірна України створила сенсацію, зігравши внічию з Португалією. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 22 березня.

Крім того, ще один форвард "Динамо" знаходиться в лазареті, а Володимир Кличко "зарядив у щелепу" Усику. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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