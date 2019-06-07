Україна вийшла до півфіналу ЧС з футболу U-20

Молодіжна збірна України з футболу пробилася до півфіналу чемпіонату світу, який в ці дні проходить в Польщі.

Команда Олександра Петракова, яка вперше в своїй історії дійшла до другого раунду плей-офф мундіалю, була сильнішою за Колумбію – 1:0.

Колумбія – Україна

Колумбія – Україна

Колумбія – Україна

Колумбія – Україна

Колумбія U-20 – Україна U-20 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 11 Сікан.

Колумбія U-20 – Мьер, Куеста, Сіфуентес, Арройо (Сандоваль, 60), Переа (Карбонеро, 46), Пальма, Сіністерра, Ангуло, Alvarado (Кайседо, 71), Ернандес, Віра.

Україна U-20 – Кучерук, Попов (Сафронов, 86), Бондар, Конопля, Чех, Безкоровайний, Дрішлюк, Корнієнко, Булеца, Сікан (Супряга, 61), Кащук (Цітаішвілі, 46).

Попередження: Кащук (24), Сіфуентес (27), Пальма (35), Арройо (38), Ангуло (45), Цітаішвілі (78), Безкоровайний (88).

Вилучення: Карбонеро (86).

Рахунок у цьому матчі був відкритий вже на 11-й хвилині зустрічі. Нападник "Шахтаря" Данило Сікан нав'язав боротьбу відразу двом суперникам біля чужого штрафного, обіграв воротаря і відправив м'яч у порожні ворота.

Наші хлопці продовжили диктувати свої умови супернику, чинячи тиск на оборону південноамериканців. Колумбія ж практично не доставляла клопоту українському воротарю.

Колумбія – Україна

Колумбія – Україна

Колумбія – Україна

У другому таймі після низки замін гра пішла набагато швидше. Суперники "жовто-синіх" почали розкриватися, а підопічні Петракова робили спроби зловити колумбійців на контратаках.

На 63-й хвилині півзахисник "Динамо" Георгій Цітаішвілі після розкішного пасу партнера з флангу примудрився не влучити в порожні ворота з шести метрів.

На 80-й хвилині Карбонеро приклався метрів з 20, змусивши вступити в гру Кучерука. На 86-й хвилині арбітр зустрічі після перегляду відеоповтору вилучив з поля того ж Карбонеро за небезпечний підкат в боротьбі з Денисом Поповим. Фінальний штурм Колумбії завершився нічим.

Колумбія – Україна

Колумбія – Україна

Колумбія – Україна

Колумбія – Україна

Колумбія – Україна

Колумбія – Україна

Суперником нашої команди в битві за фінал стане переможець пари Італія – Малі, а сам поєдинок пройде 11 червня в Гдині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на чемпіонаті світу з футболу U-20 було встановлено фантастичний рекорд результативності.

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