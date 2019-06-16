Україна виграла чемпіонат Європи з футболу серед тих, кто погано чує

Збірна України стала переможцем чемпіонату Європи з футболу серед спортсменів з вадами слуху, що пройшов в грецькому Іракліоні з 2 по 15 червня.

Дефлімпійська збірна України Національний комітет спорту інвалідів України

Наші дефлімпійці стали кращими серед 16 збірних, які були розбиті на чотири групи.

Українці чудово провели груповий етап, вийшовши в плей-офф з першого місця. У 1-му турі "синьо-жовті" переграли команду Англії (3:1), у 2-му турі здобули перемогу над Францією (2:0), а в заключному турі виявилися сильнішими за шведів (2:0).

Дефлімпійська збірна України Національний комітет спорту інвалідів України

У чвертьфіналі українці обіграли команду Росії (2:1), в півфінал - Ірландії (1:0). Фінальна зустріч проти Німеччини завершилася з рахунком 2:0 на нашу користь.

Дефлімпійська збірна України Національний комітет спорту інвалідів України

Церемонія нагородження:

Нагадаємо, що напередодні молодіжна збірна України з футболу стала чемпіоном світу U-20, в фінальному матчі обігравши Південну Корею.

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