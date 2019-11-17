Україна у відборі Євро-2020: підсумкове становище

Збірна України з футболу, зігравши внічию з Сербією (2:2), в заключному турі кваліфікації чемпіонату Європи-2020 року, фінішувала на першому місці в групі B.

Національна українська збірна жодного разу не програла в 2019 році. В активі підопічних Андрія Шевченка сім перемог і три нічиїх у восьми офіційних і двох товариських зустрічах.

Новини Пятов обійшов Шовковського і побив рекорд у збірній України

Як повідомляв OBOZREVATEL, на пресконференції Андрія Миколайович заявив, що здивований такою провальною грою своїх підопічних в дебюти кожного з таймів.

Після нічийного результату в Белграді "жовто-сині" забронювали за собою місце в першому кошику при жеребкуванні турніру.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!