Україна у відборі Євро-2020: підсумкове становище

Збірна України з футболу, зігравши внічию з Сербією (2:2), в заключному турі кваліфікації чемпіонату Європи-2020 року, фінішувала на першому місці в групі B.
Національна українська збірна жодного разу не програла в 2019 році. В активі підопічних Андрія Шевченка сім перемог і три нічиїх у восьми офіційних і двох товариських зустрічах.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на пресконференції Андрія Миколайович заявив, що здивований такою провальною грою своїх підопічних в дебюти кожного з таймів.
Після нічийного результату в Белграді "жовто-сині" забронювали за собою місце в першому кошику при жеребкуванні турніру.
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