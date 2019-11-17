Головна Новини
17 листопада • оновлено в 21:29
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Україна у відборі Євро-2020: підсумкове становище

1.5т
Читати матеріал російською

Збірна України з футболу, зігравши внічию з Сербією (2:2), в заключному турі кваліфікації чемпіонату Європи-2020 року, фінішувала на першому місці в групі B.

Національна українська збірна жодного разу не програла в 2019 році. В активі підопічних Андрія Шевченка сім перемог і три нічиїх у восьми офіційних і двох товариських зустрічах.

Україна у відборі Євро-2020: підсумкове становище

Новини
Пятов обійшов Шовковського і побив рекорд у збірній України

Як повідомляв OBOZREVATEL, на пресконференції Андрія Миколайович заявив, що здивований такою провальною грою своїх підопічних в дебюти кожного з таймів.

Після нічийного результату в Белграді "жовто-сині" забронювали за собою місце в першому кошику при жеребкуванні турніру.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Євро-2020
Тег
Збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги