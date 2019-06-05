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Україна – Сербія: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2020

Україна – Сербія: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2020
Зустріч відбудеться в п'ятницю, 7 липня
1.6тЧитати матеріал російською

Букмекерські контори вважають збірну України з футболу фаворитом в майбутньому матчі 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи-2020 проти команди Сербії

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Сербія. Початок - 7 червня, в п'ятницю, о 21:45.

Ставки на перемогу української збірної приймаються з коефіцієнтом 2,62. Показники на успіх сербів досягають рівня 2,87. А котирування на нічийний результат рівні показника 3,00.

На думку аналітиків, найбільш імовірний підсумковий рахунок 1:1. На це можна поставити з показником 5,50.

Україна – Сербія: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2020

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Україна — Сербія: де дивитися онлайн відбір Євро-2020 — розклад трансляцій

Нагадаємо, що перед третім туром Україна займає першу строчку в квінтеті B.

Україна – Сербія: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, "синьо-жовті" в першому турі відбору на Євро-2020 зіграли внічию (0: 0) в матчі проти Португалії, а в другому турі на останніх секундах вирвали перемогу над непоступливим Люксембургом (2: 1).

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Тема
Євро-2020
Місце
УкраїнаЛьвів
Тег
збірна України з футболу
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