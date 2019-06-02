Україна - Сербія: де дивитися відбір чемпіонату Європи-2020 року - розклад трансляцій

Збірна України з футболу в п'ятницю, 7 червня, проведе матч 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи-2020.

На "Арені Львів" наші футболісти зіграють з головним конкурентом за перше місце в групі B - Сербією.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Сербія. Початок - о 21:45.

Побачити поєдинок можна буде у прямому ефірі загальнонаціонального каналу "Україна" і спеціалізованого "Футбол 1", де показ гри буде супроводжуватися традиційною аналітичною студією. Коментувати гру буде Віктор Вацко.

Крім того, трансляцію в своїй ефірній сітці запланував російський мовник "Матч ТВ" і "Білорусь 5".

У записі гру покажуть 8 червня о 00:15 "Матч! Футбол 1", о 06:00 "Матч! Футбол 3", о 10:00 "Матч! Футбол 2".

Нагадаємо, що перед третім туром Україна займає першу строчку в квінтеті B.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, "синьо-жовті" в першому турі відбору на Євро-2020 зіграли внічию (0:0) в матчі проти Португалії, а в другому турі на останніх секундах вирвали перемогу над непоступливим Люксембургом (2:1).

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