ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Україна - Сербія: де дивитися відбір чемпіонату Європи-2020 року - розклад трансляцій

1.5тЧитати матеріал російською

Збірна України з футболу в п'ятницю, 7 червня, проведе матч 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи-2020.

На "Арені Львів" наші футболісти зіграють з головним конкурентом за перше місце в групі B - Сербією.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Сербія. Початок - о 21:45.

Україна - Сербія: де дивитися відбір чемпіонату Європи-2020 року - розклад трансляцій

Побачити поєдинок можна буде у прямому ефірі загальнонаціонального каналу "Україна" і спеціалізованого "Футбол 1", де показ гри буде супроводжуватися традиційною аналітичною студією. Коментувати гру буде Віктор Вацко.

Крім того, трансляцію в своїй ефірній сітці запланував російський мовник "Матч ТВ" і "Білорусь 5".

У записі гру покажуть 8 червня о 00:15 "Матч! Футбол 1", о 06:00 "Матч! Футбол 3", о 10:00 "Матч! Футбол 2".

Нагадаємо, що перед третім туром Україна займає першу строчку в квінтеті B.

Україна - Сербія: де дивитися відбір чемпіонату Європи-2020 року - розклад трансляцій

Новини
Лікарі поставили невтішний діагноз голкіперу збірної України

Як повідомляв OBOZREVATEL, "синьо-жовті" в першому турі відбору на Євро-2020 зіграли внічию (0:0) в матчі проти Португалії, а в другому турі на останніх секундах вирвали перемогу над непоступливим Люксембургом (2:1).

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євро-2020
Місце
УкраїнаЛьвів
Теги
збірна України з футболузбірна Сербії з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки