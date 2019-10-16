У Росії злякалися матчу з Україною, щоб "не створювати собі проблеми"

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков заявив про недоцільність проведення товариського матчу проти команди України до Євро-2020.

В'ячеслав Колосков

"Цього не потрібно робити. Не треба самим собі створювати проблеми. Цю тему взагалі треба забути і не піднімати. Інакше самі провокуємо такі відносини уболівальників. Навіщо нам матч із командою України? І без неї є різні команди, з ким можна провести товариські зустрічі", – сказав Колосков "Рейтингу Букмекерів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент УЄФА Александер Чеферін назвав умову проведення матчу Україна – Росія.

Раніше УЄФА опублікував оновлений регламент проведення жеребкування фінальної стадії турніру, в якому змінив рішення щодо матчів України і Росії.

Нагадаємо, що 14 жовтня збірна України з рахунком 2:1 обіграла Португалію у відборі на чемпіонат Європи з футболу-2020 і з першого місця кваліфікувалася до фінальної частини турніру.

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