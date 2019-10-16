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16 жовтня • оновлено в 23:19
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У Росії злякалися матчу з Україною, щоб "не створювати собі проблеми"

4.6т Читати матеріал російською

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков заявив про недоцільність проведення товариського матчу проти команди України до Євро-2020.

В'ячеслав Колосков

В'ячеслав Колосков

"Цього не потрібно робити. Не треба самим собі створювати проблеми. Цю тему взагалі треба забути і не піднімати. Інакше самі провокуємо такі відносини уболівальників. Навіщо нам матч із командою України? І без неї є різні команди, з ким можна провести товариські зустрічі", – сказав Колосков "Рейтингу Букмекерів".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент УЄФА Александер Чеферін назвав умову проведення матчу Україна – Росія.

Раніше УЄФА опублікував оновлений регламент проведення жеребкування фінальної стадії турніру, в якому змінив рішення щодо матчів України і Росії.

Нагадаємо, що 14 жовтня збірна України з рахунком 2:1 обіграла Португалію у відборі на чемпіонат Європи з футболу-2020 і з першого місця кваліфікувалася до фінальної частини турніру.

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Особа
В'ячеслав Колосков
Теги
збірна Росії з футболу Збірна України з футболу
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
В рейтинге национальных сборных ФИФА (FIFA) - Сборная Украины находится на 25 месте, а сборная кац-апии - на 42. Объективная реальность.
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Карпов Стас
Карпов Стас
Чушь какая-то! Надо сыграть, если хотят.
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Товарищи тоже ещё.... Незачем с майданутыми вообще дело иметь.
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