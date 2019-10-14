Україна прибила Португалію і з першого місця вийшла на Євро-2020

Збірна України з футболу в 7-му турі кваліфікації чемпіонату Європи-2020 обіграла чемпіона континенту команду Португалії і з першого місця вийшла до фінальної частини турніру.

Зустріч в Києві на заповненому НСК "Олімпійський" при неймовірній підтримці вболівальників завершилася з рахунком 2:1.

Україна - Португалія УЄФА

Перший же момент біля воріт Португалії завершився голом. Українці організували дуже непогану атаку, яка завершилася кутовим. Після подачі Кривцов небезпечно пробив головою, Руй Патрісіу встиг зреагувати, але відбив прямо на Яремчука. Роман у всій красі проявив своє гольове чуття і легко відкрив рахунок - 1:0.

Україна - Португалія

Україна - Португалія УЄФА

Україна намагалася тримати компактність і не розриватися між лініями. Шевченко підганяв своїх підопічних, щоб вони високо пресингували.

Україна - Португалія

Португальці намагалися задіяти фланги, раз по раз розігруючи кутові і виконуючи небезпечні передачі в центр штрафного майданчика. Гості більше володіли м'ячем. Україна пішла на захист, працюючи більше на руйнування португальських атак, ніж на створення своїх.

Україна - Португалія УЄФА

Лише на 26-й хвилині наша збірна змогла вперше перевести м'яч на чужу половину, але зробила це феєрично. У контратаці Миколенко чудово поборовся на фланзі, видав пас- "цукерку" на Ярмоленка і гравець "Вест Хема" в дотик зробив рахунок 2:0.

Після такого сплеску футболісти з України знову повністю відійшли в оборону, віддавши територіальну перевагу опонентам.

Португальські гравці постійно атакували, але удари Роналду йшли над воротами.

Після перерви картинка зустрічі не змінилпся. Португалія вийшла зарядженою і повністю домінувала на полі. Ми вже не показували таку компактність і давали дуже багато простору при прийомі м'яча у своєму штрафному. Нечасті контрвипади українців завершувалися без ударів по чужих воротах.

Україна - Португалія УЄФА

Дуже багато було браку від Марлоса, який грав на незвичній для нього позиції центрфорварда і його замінив Коноплянка. Лише до 50-ї хвилини підопічні Шевченка змогли налагодити контроль за м'ячем, але ненадовго.

Чемпіони Європи продовжували тиснути і на 71-й хвилині випросили пенальті. Головний суддя Ентоні Тейлор побачив порушення у Тараса Степаненка. Незважаючи на те, що м'яч в штрафний лише рикошетом від стегна потрапив в руку гравцеві "Шахтаря", рефері показав йому другу жовту і вигнав з поля. Покарання впевнено виконав Кріштіану Роналду - 2:1.

Кінцівка стала справжньою грою нервів, але удача була на боці збірної України.

Україна – Португалія 2:1 (2:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 6 Яремчук, 2: 0 – 27 Ярмоленко, 2:1 – 72, пенальті Роналду.

Україна – Пятов, Миколенко (Пластун, 90), Кривцов, Матвієнко, Зінченко, Марлос (Коноплянка, 63), Караваєв, Малиновський, Степаненко, Ярмоленко, Яремчук (Коваленко, 73).

Португалія – Руй Патрісіу, Пепе, Рубен Діаш, Семеду, Геррейро, Данилу Перейра, Жоау Маріу (Брума, 68), Гедеш (Жоау Фелікс, 46), Моутінью (Бруну Фернандеш, 56), Бернарду Сілва, Роналду.

Попередження: Степаненко (25), Пепе (26), Ярмоленко (47), Рубен Діаш (63), Зінченко (90), Коваленко (90).

Вилучення: Степаненко (72)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня Україна обіграла Литву з рахунком 2:0. 7 вересня зустріч у Вільнюсі між цими ж збірними завершилася теж в нашу користь (3:0).

Нагадаємо, що збірна України набрала 10 очок в перших чотирьох турах. У спарених матчах 7/10 червня зі рахунком 5:0 була розгромлена Сербія, а потім мінімально (1:0) обіграний Люксембург.

22 березня українці сенсаційно зіграли внічию (0:0) в матчі проти Португалії, а 25 березня на останніх секундах вирвали перемогу над непоступливим Люксембургом (2:1).

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