Україна - Португалія: стало відомо, чи зіграє Роналду

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш назвав список футболістів, які готуватимуться до старту відбору чемпіонату Європи-2020.

В ростері присутня і суперзірка туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

Кріштіану Роналду

Воротарі: Бету ("Ґьозтепе", Туреччина), Жозе Са ("Олімпіакос", Греція), Руй Патрісіу ("Вулверхемптон", Англія).

Захисники: Жоао Конселем ("Ювентус", Італія), Нельсон Семеду ("Барселона", Іспанія), Жозе Фонте ("Лілль", Франція), Пепе ("Порту"), Рубен Діаш ("Бенфіка"), Маріо Руї ("Наполі", Італія), Рафаель Геррейро ("Боруссія" Д, Німеччина).

Півзахисники: Данилу Перейра (Пору), Рубен Невеш, Жоао Моутіньо (обидва - Вулверхемптон, Англія), Вільям Карвалью (Бетіс, Іспанія), Бруно Фернандеш (Спортинг), Жоао Маріо ("Інтер", Італія), Пицци ("Бенфіка").

Нападники: Кріштіану Роналду ("Ювентус", Італія), Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті", Англія), Рафа Сілва ("Бенфіка"), Андре Сілва ("Севілья", Іспанія), Діогу Жота ("Вулверхемптон", Англія) , Жоао Феліш ("Бенфіка"), Дієго Соуза ("Брага").

Новини Збірній України готують гарячий прийом у Португалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 березня в Лісабоні діючі чемпіони Європи приймуть збірну України. 25 березня португальці тут же зіграють з Сербією.

Раніше екс-тренер збірної України висловився про майбутній матч з Португалією.

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