Головна Новини
3 жовтня • оновлено в 15:53
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Україна — Португалія: квитки на матч анульовані — з'явилася заява ФФУ

3.8т Читати матеріал російською

Українська асоціація футболу (УАФ, колишня ФФУ) оголосила про ануляцію частини квитків на суперматч відбору Євро-2020 національної команди з чинними чемпіонами Європи португальцями.

Зустріч відбудеться у Києві в понеділок, 14 жовтня, на НСК "Олімпійський". УАФ повернула в продаж більше двох із половиною тисяч перепусток на гру, які намагалися перепродати.

Новини
Не зіграє: УЄФА ухвалив рішення щодо збірної України на Євро-2020

НСК "Олімпійський"

НСК "Олімпійський"

ФФУ

"У рамках програми квиткового Fair Play було ухвалено рішення надалі збільшити кількість партій продажу квитків, що спростить процедуру перевірки й контролю їхньої реалізації та мінімізує ризики викупу перепусток перекупниками. За результатами перевірки квитків із першої партії було анульовано 2748 одиниць, придбаних у перекупників. Усі вони передані у вільний продаж", – йдеться в заяві УАФ.

Зазначимо, що перепустки на гру можна придбати на сайті ticketsbox.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко дав згоду очолити італійський "Мілан", висунувши дві умови.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Євро-2020 Україна - Португалія
Місце
Україна Київ
Теги
Збірна України з футболу збірна Португалії з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel