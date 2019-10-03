Україна — Португалія: квитки на матч анульовані — з'явилася заява ФФУ

Українська асоціація футболу (УАФ, колишня ФФУ) оголосила про ануляцію частини квитків на суперматч відбору Євро-2020 національної команди з чинними чемпіонами Європи португальцями.

Зустріч відбудеться у Києві в понеділок, 14 жовтня, на НСК "Олімпійський". УАФ повернула в продаж більше двох із половиною тисяч перепусток на гру, які намагалися перепродати.

НСК "Олімпійський" ФФУ

"У рамках програми квиткового Fair Play було ухвалено рішення надалі збільшити кількість партій продажу квитків, що спростить процедуру перевірки й контролю їхньої реалізації та мінімізує ризики викупу перепусток перекупниками. За результатами перевірки квитків із першої партії було анульовано 2748 одиниць, придбаних у перекупників. Усі вони передані у вільний продаж", – йдеться в заяві УАФ.

Зазначимо, що перепустки на гру можна придбати на сайті ticketsbox.com.

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