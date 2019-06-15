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Україна – Південна Корея: дивитися онлайн фінал ЧС із футболу U-20

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У Польщі молодіжна збірна України з футболу в суботу, 15 червня, проведе фінальний матч чемпіонату світу.

На стадіоні "Відзев" у Лодзі команда Олександра Петракова зіграє з Південною Кореєю. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Південна Корея. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. Крім того, дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію фіналу чемпіонату світу з футболу U-20.

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ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – ПІВДЕННА КОРЕЯ

На ТВ трансляцію матчу можна буде побачити в прямому ефірі на телеканалі UA:Перший. Крім того, 16 червня в 8:30 ранку в запису поєдинок покажуть білоруські мовники "Білорусь 5" і "Білорусь 5. Інтернет".

Збірна України U-20

Збірна України U-20

Також показ зустрічі буде доступний на стріммінговій платформі sport.suspilne.media.

ПРОГНОЗ НА УКРАЇНА – ПІВДЕННА КОРЕЯ

Букмекери віддають перевагу українській команді. Шанси на її перемогу за підсумками 90 хвилин оцінюються котируванням 2,25.

Ставки на нічийний результат приймаються з коефіцієнтом 2,80. А показники на успіх азіатської збірної досягають рівня 3,10.

Збірна України U-20

Збірна України U-20

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч буде бригада арбітрів зі США на чолі з 37-річним Ісмаїлом Ельфатхом.

На лініях йому допомагатимуть Кайл Аткінс і Корі Паркер. Як четвертий арбітр виступить Абделькадер Зітуні з Таїті.

Також рефері буде доступна допомога відеоасистента.

Збірна України U-20

Збірна України U-20

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Олександр Петраков, головний тренер збірної України U-20:

– Відверто кажучи, я не знаю, що буде відбуватися на полі. Те, що ми віддамо всі сили в боротьбі – це сто відсотків, а як складеться ситуація в матчі, говорити не можу. Визначити фаворита я не візьмуся, адже це фінал чемпіонату світу. Можу сказати тільки, що Південна Корея – це дуже дисциплінована команда, добре підготовлена, як фізично, так і тактично. Ця команда заслужила право грати в фіналі світової першості.

Олександр Петраков

Олександр Петраков

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Валерій Бондар, капітан збірної України U-20:

– Збірна Південної Кореї – дуже гарна команда, організована і відмінно готова фізично, плюс хлопці здорово працюють із м'ячем. Це точно не слабкий опонент. Думаю, фінал точно не буде схожий на нашу попередню зустріч, адже вона була товариською, а це все-таки вирішальний матч чемпіонату світу. Постараємося, щоб гра проходила за нашим сценарієм.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна U-20: Лунін – Конопля, Безкоровайний, Бондар, Снурніцин, Корнієнко, Чех, Дришлюк, Цітаішвілі, Булеца, Сікан.

Південна Корея U-20: Лі Кван Ен – Хо-Чин, Лі Чже Ік, Хван Те Хен, Сі-Юн, Юн, Ко Чже Хен, Хуюн-Ву, Лі Кан Ін, Чжи-Сол, Про Се Хун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перемога збірної України U-20 у півфіналі чемпіонату світу з футболу викликала істерику в Італії. Причиною стало рішення арбітра скасувати гол італійців у компенсований час після перегляду відеоповтору.

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Місце
ПольщаЛодзь
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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