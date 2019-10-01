Україна перемогла на чемпіонаті світу з мініфутболу, граючи без воротаря

Збірна України з мініфутболу здобула перемогу в першому матчі групового етапу чемпіонату світу, який проходить з 1 по 11 жовтня.

У Перті (Австралія) наша команда з рахунком 3:0 обіграла Ліван, при цьому єдиний номінальний воротар в складі збірної України був вилучений на 3-й хвилині. Весь матч на воротах провів польовий гравець.

Наступний матч українці проведуть 3 жовтня проти Румунії. 5 жовтня відбудуться матч з Нігерією. У плейофф виходять дві кращі команди групи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з-за бюрократичних проблем в неповному складі прилетіла до Австралії на чемпіонат світу 2019 з мініфутболу.

Із заявлених на турнір 22 футболістів візи отримали тільки 8 українських спортсменів, серед яких немає голкіперів.

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