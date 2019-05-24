Україна на чемпіонаті світу U-20 з футболу: де дивитися, розклад, усі подробиці

У Польщі стартував чемпіонат світу для юніорських збірних U-20, який пройде з 23 травня по 15 червня.

Одним із 24-х учасників мундіалю стала збірна України, яка в групі D зіграє зі США, Нігерією і Катаром. "Синьо-жовті" розраховують на вихід у плей-офф, щоб із четвертого разу зламати зловісну традицію вильоту в 1/8 фіналу.

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ДЕ І КОЛИ ГРАЄ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Наша команда на груповому турнірі базуватиметься в невеликому містечку Бєльсько-Бяла на півдні Польщі. Там "синьо-жовті" почнуть турнір 25 травня поєдинком проти США — матч відбудеться на міському стадіоні о 21:30 за київським часом.

Збірна України U-20 ffu.ua

Потім українці переїдуть у сусіднє місто Тихи, де 27-го числа зіграють із Катаром (19:00). А після повернеться у Бельсько для третьої гри групи — 30 травня проти Нігерії (21:30).

Загалом же груповий турнір пройде з 23-го по 31 травня, а плей-офф — із 2-го по 15 червня. Фінал відбудеться 15 червня в місті Лодзь.

ХТО ВИХОДИТЬ У ПЛЕЙ-ОФФ

У плей-офф проходять по дві кращі команди шести груп і 4 кращі збірні, які посіли 3-тє місце (будуть визначаться за додатковими показниками). Переможець групи D в 1/8 фіналу зустрінеться із однією з 3-х команд, а 2-і місця грають між собою. Україна в разі виходу в плей-офф зустрінеться з кимось із квартетів A, B, E або F.

ХТО ГРАЄ ЗА ЗБІРНУ УКРАЇНИ

Нинішня юніорська збірна складається в основному з гравців клубів української Прем'єр-ліги та нижчих дивізіонів. Практично, нинішня збірна — це команда U-19, яка грала на юніорському Євро-2018. На ЧЄ "синьо-жовті" вийшли в 1/2 фіналу, завдяки чому й здобули путівку на ЧС-2019.

"Зірками" цієї збірної можна назвати декількох гравців. Насамперед — воротар Андрій Лунін, який вже кілька сезонів провів на вищому рівні ("Дніпро" і "Зоря"), а з 2018-го грає в Іспанії (належить "Реалу", але був в оренді в "Леганесі"). Луніна не було зі збірною під час підготовчого збору через матчі чемпіонату Іспанії, але в Польщі він приєднався до команди.

Андрій Лунін

Також виділяються гравці київського "Динамо" Денис Попов, Георгій Цітаішвілі та Владислав Супряга, котрий влітку з галасом перейшов із "Дніпра" у "Динамо".

Тренує ж збірну Олександр Петраков. 61-річний тренер із 2010 року працює з юнацькими та юніорськими збірними України, і в 2015-му вже виводив команду U-20 на чемпіонат світу.

СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Голкіпери: Андрій Лунін ("Леганес", Іспанія), Владислав Кучерук ("Динамо", Київ), Дмитро Різник ("Ворскла", Полтава).

Захисники: Валерій Бондар, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (всі — "Шахтар", Донецьк), Денис Попов ("Динамо", Київ), Ігор Снурніцін ("Олімпік", Донецьк), Олександр Авраменко ("Карпати", Львів), Олександр Сафронов (" Дніпро-1"), Олег Веремієнко ("Калуш"), Данило Безкоровайний ("Земплін", Словаччина).

Півзахисники: Сергій Булеца, Георгій Цітаішвілі (обидва — "Динамо", Київ), Олексій Кащук, Максим Чех (обидва — "Шахтар", Донецьк), Алексій Хахльов ("Алавес", Іспанія), Кирило Дришлюк ("Олександрія"), Олександр Бєляєв ("Дніпро-1"), Микола Мусолітін ("Чорноморець", Одеса), Вадим Янчак ("Локомотив", Словаччина).

Нападники: Владислав Супряга ("Динамо", Київ), Данило Сікан ("Маріуполь"), Денис Устименко ("Олександрія").

Владислав Супряга (зліва) ukrinform.com

ДЕ ДИВИТИСЯ

Матчі України на груповому етапі ЧС покаже UA:Перший. Ігри транслюватимуться в прямому ефірі. Про трансляцією можливих матчів збірної України в плей-офф турніру стане відомо пізніше.

ЯК ГРАЛИ РАНІШЕ

Збірна України вже вчетверте виступить на чемпіонаті світу U-20. Раніше "синьо-жовті" грали на юніорському ЧС у 2001-му, 2005-му і 2015 роках.

У 2001-му в Аргентині Україна виграла групу, але в 1/8-й поступилася Парагваю (1:2). Це була команда з покоління Сергія Назаренка, Олега Гусєва, Олексія Гая та Олексія Бєліка.

Через 4 роки, в 2005-му, українці на ЧС посіли 2 місце в групі (пропустили вперед Китай), але вийшли в плей-офф. В 1/8-й фіналу їх знову чекала поразка — тепер від Нігерії (0:1, а єдиний гол забив захисник Тайє Тайво, надалі грав за "Динамо"). У тій команді лідерами були Богдан Шуст, Григорій Ярмаш, Олександр Алієв, Артем Мілевський та Олександр Гладкий.

Ну а 4 роки тому, в 2015-му, українці грали в далекій Новій Зеландії, і також вилетіли в 1/8-й. Спочатку наша команда виграла групу (попутно розгромивши США — 3:0), але в плей-офф ми за пенальті після 1:1 в основний час поступилися Сенегалу. У тій команді на перших ролях були Микита Бурда, Валерій Лучкевич, Віктор Коваленко й Артем Бесєдін.

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