ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Україна на чемпіонаті світу U-20 з футболу: де дивитися, розклад, усі подробиці

3.6тЧитати матеріал російською

У Польщі стартував чемпіонат світу для юніорських збірних U-20, який пройде з 23 травня по 15 червня.

Одним із 24-х учасників мундіалю стала збірна України, яка в групі D зіграє зі США, Нігерією і Катаром. "Синьо-жовті" розраховують на вихід у плей-офф, щоб із четвертого разу зламати зловісну традицію вильоту в 1/8 фіналу.

Новини
Україна зазнала грандіозної втрати перед молодіжним чемпіонатом світу з футболу

ДЕ І КОЛИ ГРАЄ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Наша команда на груповому турнірі базуватиметься в невеликому містечку Бєльсько-Бяла на півдні Польщі. Там "синьо-жовті" почнуть турнір 25 травня поєдинком проти США — матч відбудеться на міському стадіоні о 21:30 за київським часом.

Збірна України U-20

Збірна України U-20

ffu.ua

Потім українці переїдуть у сусіднє місто Тихи, де 27-го числа зіграють із Катаром (19:00). А після повернеться у Бельсько для третьої гри групи — 30 травня проти Нігерії (21:30).

Загалом же груповий турнір пройде з 23-го по 31 травня, а плей-офф — із 2-го по 15 червня. Фінал відбудеться 15 червня в місті Лодзь.

ХТО ВИХОДИТЬ У ПЛЕЙ-ОФФ

У плей-офф проходять по дві кращі команди шести груп і 4 кращі збірні, які посіли 3-тє місце (будуть визначаться за додатковими показниками). Переможець групи D в 1/8 фіналу зустрінеться із однією з 3-х команд, а 2-і місця грають між собою. Україна в разі виходу в плей-офф зустрінеться з кимось із квартетів A, B, E або F.

ХТО ГРАЄ ЗА ЗБІРНУ УКРАЇНИ

Нинішня юніорська збірна складається в основному з гравців клубів української Прем'єр-ліги та нижчих дивізіонів. Практично, нинішня збірна — це команда U-19, яка грала на юніорському Євро-2018. На ЧЄ "синьо-жовті" вийшли в 1/2 фіналу, завдяки чому й здобули путівку на ЧС-2019.

"Зірками" цієї збірної можна назвати декількох гравців. Насамперед — воротар Андрій Лунін, який вже кілька сезонів провів на вищому рівні ("Дніпро" і "Зоря"), а з 2018-го грає в Іспанії (належить "Реалу", але був в оренді в "Леганесі"). Луніна не було зі збірною під час підготовчого збору через матчі чемпіонату Іспанії, але в Польщі він приєднався до команди.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

Також виділяються гравці київського "Динамо" Денис Попов, Георгій Цітаішвілі та Владислав Супряга, котрий влітку з галасом перейшов із "Дніпра" у "Динамо".

Тренує ж збірну Олександр Петраков. 61-річний тренер із 2010 року працює з юнацькими та юніорськими збірними України, і в 2015-му вже виводив команду U-20 на чемпіонат світу.

Новини
"Інакше піду": Зідан поставив крапку в ситуації з Луніним

СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Голкіпери: Андрій Лунін ("Леганес", Іспанія), Владислав Кучерук ("Динамо", Київ), Дмитро Різник ("Ворскла", Полтава).

Захисники: Валерій Бондар, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (всі — "Шахтар", Донецьк), Денис Попов ("Динамо", Київ), Ігор Снурніцін ("Олімпік", Донецьк), Олександр Авраменко ("Карпати", Львів), Олександр Сафронов (" Дніпро-1"), Олег Веремієнко ("Калуш"), Данило Безкоровайний ("Земплін", Словаччина).

Півзахисники: Сергій Булеца, Георгій Цітаішвілі (обидва — "Динамо", Київ), Олексій Кащук, Максим Чех (обидва — "Шахтар", Донецьк), Алексій Хахльов ("Алавес", Іспанія), Кирило Дришлюк ("Олександрія"), Олександр Бєляєв ("Дніпро-1"), Микола Мусолітін ("Чорноморець", Одеса), Вадим Янчак ("Локомотив", Словаччина).

Нападники: Владислав Супряга ("Динамо", Київ), Данило Сікан ("Маріуполь"), Денис Устименко ("Олександрія").

Владислав Супряга (зліва)

Владислав Супряга (зліва)

ukrinform.com

ДЕ ДИВИТИСЯ

Матчі України на груповому етапі ЧС покаже UA:Перший. Ігри транслюватимуться в прямому ефірі. Про трансляцією можливих матчів збірної України в плей-офф турніру стане відомо пізніше.

ЯК ГРАЛИ РАНІШЕ

Збірна України вже вчетверте виступить на чемпіонаті світу U-20. Раніше "синьо-жовті" грали на юніорському ЧС у 2001-му, 2005-му і 2015 роках.

У 2001-му в Аргентині Україна виграла групу, але в 1/8-й поступилася Парагваю (1:2). Це була команда з покоління Сергія Назаренка, Олега Гусєва, Олексія Гая та Олексія Бєліка.

Через 4 роки, в 2005-му, українці на ЧС посіли 2 місце в групі (пропустили вперед Китай), але вийшли в плей-офф. В 1/8-й фіналу їх знову чекала поразка — тепер від Нігерії (0:1, а єдиний гол забив захисник Тайє Тайво, надалі грав за "Динамо"). У тій команді лідерами були Богдан Шуст, Григорій Ярмаш, Олександр Алієв, Артем Мілевський та Олександр Гладкий.

Ну а 4 роки тому, в 2015-му, українці грали в далекій Новій Зеландії, і також вилетіли в 1/8-й. Спочатку наша команда виграла групу (попутно розгромивши США — 3:0), але в плей-офф ми за пенальті після 1:1 в основний час поступилися Сенегалу. У тій команді на перших ролях були Микита Бурда, Валерій Лучкевич, Віктор Коваленко й Артем Бесєдін.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Андрiй ЛунiнВладислав СупрягаВіталій Миколенко
Місце
Польща
Теги
Молодіжна збірна України з футболуФК ШахтарФК Динамо КиївРеал Мадрид
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки