Україна може залишитися без футбольних єврокубків

Жодна з українських телекомпаній поки що не оголосила про підписання контракту з УЄФА, який передбачає трансляції матчів Ліги чемпіонів, Ліги Європи і континентального Суперкубка.

Це означає, що вітчизняні вболівальники можуть не побачити поєдинки цих турнірів. Уже в середу, 15 серпня, мадридські "Реал" і "Атлетіко" розіграють Суперкубок УЄФА. А 21 і 28 серпня в разі перемоги над празькою "Славією" свої матчі в плей-офф Ліги чемпіонів проведе київське "Динамо", нагадує SportArena.

УЄФА мав оголосити транслятора в Україні трьох наступних сезонів єврокубків ще в березні цього року, але не зробив цього досі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" 14 серпня зіграє з празькою "Славією" в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У першій зустрічі в Чехії "біло-сині" втратили перемогу на останній компенсованій хвилині, пропустивши гол із пенальті.

У разі виходу до наступного раунду змагань суперником українців стане переможець дуелі "Аякс" (Нідерланди) - "Стандарт" (Бельгія). Їхнє перше очне протистояння у Льєжі принесло мирний результат - 2:2.