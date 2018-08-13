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Україна може залишитися без футбольних єврокубків

6.8тЧитати новину російською

Жодна з українських телекомпаній поки що не оголосила про підписання контракту з УЄФА, який передбачає трансляції матчів Ліги чемпіонів, Ліги Європи і континентального Суперкубка.

Це означає, що вітчизняні вболівальники можуть не побачити поєдинки цих турнірів. Уже в середу, 15 серпня, мадридські "Реал" і "Атлетіко" розіграють Суперкубок УЄФА. А 21 і 28 серпня в разі перемоги над празькою "Славією" свої матчі в плей-офф Ліги чемпіонів проведе київське "Динамо", нагадує SportArena.

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УЄФА мав оголосити транслятора в Україні трьох наступних сезонів єврокубків ще в березні цього року, але не зробив цього досі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" 14 серпня зіграє з празькою "Славією" в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У першій зустрічі в Чехії "біло-сині" втратили перемогу на останній компенсованій хвилині, пропустивши гол із пенальті.

У разі виходу до наступного раунду змагань суперником українців стане переможець дуелі "Аякс" (Нідерланди) - "Стандарт" (Бельгія). Їхнє перше очне протистояння у Льєжі принесло мирний результат - 2:2.

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ліга чемпіонівЛіга ЄвропиСуперкубок УЄФА
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Все дебильнее и дебильнее заголовки... Украина может остаться без футбольных еврокубков... Без футбольных еврокубков или без трансляции еврокубков? Клоуны...
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Украинцы и так их не смотрят, т.к. из эфирных каналов только "Украина" транслирует футбол, а вместо кабельных - вполне достаточно интернета.
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Окнешороп Родип
Окнешороп Родип
Гроши экономят на предвыборную клюкву. Украинцам это нужнее.
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