Україна може втратити статус сіяної на Євро-2020: спортивні підсумки 18 листопада

УЄФА зіткнувся з проблемою перед Євро-2020, і збірна України в результаті може втратити місце в першому кошику при жеребкуванні фінального турніру чемпіонату Європи.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 18 листопада.

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