Україна – Люксембург: відео-огляд матчу відбору Євро-2020

Збірна України здобула мінімальну перемогу над командою Люксембургу в четвертому матчі відбору Євро-2020.
Наші хлопці були сильнішими за суперника в грі, яка відбулася на стадіоні "Арена Львів", – 1:0.
Україна – Люксембург
ФФУ
Підопічні Андрія Шевченка відкрили рахунок вже на шостій хвилині зустрічі. Після подачі Руслана Малиновського форвард Роман Яремчук головою переправив м'яч у сітку. Цей момент явно розслабив "жовто-синіх", які мало не поплатилися, надавши супернику кілька шансів створити сенсацію.
Вашій увазі відео найцікавіших моментів зустрічі.
Євро-2020. Відбір
Група В
Україна – Люксембург – 1:0 (0:0)
Гол: Яремчук, 6
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій ШШевченко висунув претензію своїм футболістам після матчу з Люксембургом.
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