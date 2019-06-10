Україна – Люксембург: відео-огляд матчу відбору Євро-2020

Збірна України здобула мінімальну перемогу над командою Люксембургу в четвертому матчі відбору Євро-2020.

Наші хлопці були сильнішими за суперника в грі, яка відбулася на стадіоні "Арена Львів", – 1:0.

Україна – Люксембург ФФУ

Підопічні Андрія Шевченка відкрили рахунок вже на шостій хвилині зустрічі. Після подачі Руслана Малиновського форвард Роман Яремчук головою переправив м'яч у сітку. Цей момент явно розслабив "жовто-синіх", які мало не поплатилися, надавши супернику кілька шансів створити сенсацію.

Вашій увазі відео найцікавіших моментів зустрічі.

Євро-2020. Відбір

Група В

Україна – Люксембург – 1:0 (0:0)

Гол: Яремчук, 6

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій ШШевченко висунув претензію своїм футболістам після матчу з Люксембургом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!