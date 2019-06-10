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Україна – Люксембург: відео-огляд матчу відбору Євро-2020

1.4тЧитати матеріал російською

Збірна України здобула мінімальну перемогу над командою Люксембургу в четвертому матчі відбору Євро-2020.

Наші хлопці були сильнішими за суперника в грі, яка відбулася на стадіоні "Арена Львів", – 1:0.

Україна – Люксембург

Україна – Люксембург

ФФУ

Підопічні Андрія Шевченка відкрили рахунок вже на шостій хвилині зустрічі. Після подачі Руслана Малиновського форвард Роман Яремчук головою переправив м'яч у сітку. Цей момент явно розслабив "жовто-синіх", які мало не поплатилися, надавши супернику кілька шансів створити сенсацію.

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Вашій увазі відео найцікавіших моментів зустрічі.

Євро-2020. Відбір

Група В

Україна – Люксембург – 1:0 (0:0)

Гол: Яремчук, 6

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій ШШевченко висунув претензію своїм футболістам після матчу з Люксембургом.

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Тема
Євро-2020
Місце
УкраїнаЛьвів
Теги
збірна України з футболузбірна Люксембургу з футболу
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Украина - лидер своей отборочной группы. Уверенно и солидно обыгрывает всех своих соперников. Имеет 6 очковое преимущество над преследователями! На секунду - чемпионами Европы! И вот появляется мерзость из расеи. Что эта дрянь делает? Правильно - она гадит. Она все критикует. Именно так, как всегда делает любой подонок из позорной паРРаши! Что мы должны в такой ситуации делать? как поступить? Принять то, как эта сволочь рюская к нам относиться? Может быть, кто то считает вонючих расеян "братьями"? Или одичалую расею - страной с нормальными людьми? Думаю, самым правильным будет - сказать пошли вон, твари одичалые! Вон, сброд расейский! ПаРРаша должна быть уничтожена! Смерть вонючим расеянам! (с)
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