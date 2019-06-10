Україна – Люксембург: дивитися онлайн відбір Євро-2020

Збірна України з футболу в понеділок, 10 червня, зіграє свій четвертий матч у відбірковому турнірі до Євро-2020.

На стадіоні "Арена Львів" команда Андрія Шевченка битиметься з Люксембургом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Люксембург. Початок гри – о 21:45.

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – ЛЮКСЕМБУРГ

Побачити зустріч "жовто-синіх" з карликовою збірною можна буде завдяки прямій трансляції на каналі "Футбол 1".

Федерація футболу Люксембургу

Показ гри буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю аналітиків і експертів.

Крім того, поєдинок у своїй ефірній сітці запланував російський мовник "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА УКРАЇНІ – ЛЮКСЕМБУРГ

Явним фаворитом букмекерів є збірна України. Ставки на перемогу господарів поля приймаються з коефіцієнтом 1,10.

Нічия оцінюється котируванням 9,50. А показники на успіх Люксембургу досягають фантастичного рівня 23,00.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч у Львові буде бригада арбітрів зі Словаччини на чолі з Петером Краловічем.

Допомагати йому будуть лайнсмени Мілан Штрба та Ерік Вайсс. А роль четвертого рефері виконає Міхал Оценаш.

Федерація футболу Люксембургу

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України:

– Для нас це принциповий матч за багатьма позиціями. В першу чергу – турнірна таблиця. Ми розуміємо, наскільки важливі ці три очки, якщо хочемо вийти на Євро. І, звичайно, через історію з Мораесом. Мені було особисто неприємно як колишньому гравцю та головному тренеру. Думаю, в першу чергу повинен бути спортивний інтерес, ми не порушили жодних правил. Для мене і федерації це дуже і дуже важливий матч.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна: Пятов – Миколенко, Бурда, Кривцов, Караваєв, Степаненко, Малиновський, Коноплянка, Циганков, Зінченко, Кравець.

Люксембург: Моріс – Жерсон, Селімович, Карлсон, Тілль, Сінані, Мартінс Перейра, Баррейро, Родрігес, Янс, Тюрпель.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Команди вже чотири рази зустрічалися між собою. У всіх випадках перемога залишалася за українцями. При цьому остання гра, яка у відборі Євро-2020 відбулася в березні, завершилася неймовірною драмою.

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної України Євген Коноплянка відверто розповів, як Андрій Шевченко кидався пляшками перед матем з Сербією.

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