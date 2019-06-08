Україна - Люксембург: де дивитися онлайн відбір Євро-2020 - розклад трансляцій

Збірна України з футболу в понеділок, 10 червня, проведе матч 4-го туру відбору чемпіонату Європи-2020.

На "Арені Львів" наші футболісти зіграють з непоступливим Люксембургом, який йде другим у групі B.

Збірна України з футболу ФК Шахтар

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Люксембург. Початок - о 21:45.

Побачити поєдинок можна буде у прямому ефірі загальнонаціонального каналу "Україна" і спеціалізованого "Футбол 1", де показ гри буде супроводжуватися традиційної аналітичної студією. Коментувати гру буде Віктор Вацко.

Крім того, трансляцію в своїй ефірній сітці запланував російський мовник "Матч! Футбол 3" і "Білорусь 5".

У записі гру покажуть 11 червня в 02:25 "Матч ТВ", о 02:05 "Матч! Футбол 2", о 08:00 "Матч! Футбол 1".

Нагадаємо, що перед четвертим туром Україна займає першу строчку в квінтеті B.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "синьо-жовті" в першому турі відбору на Євро-2020 зіграли внічию (0:0) в матчі проти Португалії, в другому на останніх секундах вирвали перемогу над непоступливим Люксембургом (2:1), а в третьому з рахунком 5:0 принизили Сербію.

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