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Україна – Колумбія: дивитися онлайн ЧС з футболу U-20

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На чемпіонаті світу в Польщі молодіжна збірна України з футболу в п'ятницю, 7 червня, проведе історичний чвертьфінальний матч.

Команда Олександра Петракова, яка вперше дісталася цієї стадії мундіалю, битиметься з колумбійцями. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Колумбія – Україна. Початок гри – о 16:30 за київським часом.

На попередній стадії "жовто-сині" не дали жодного шансу представникам Панами, вже в першому таймі вирішивши всі питання про переможця пари – 4:1. При цьому після гри команда зазнала серйозної втрати: до національної збірної, яка буде битися з Сербією у відборі Євро-2020, відправився зоряний воротар "Реала" Андрій Лунін.

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збірна України U-20

збірна України U-20

У свою чергу наші суперники лише в серії пенальті здолав Нову Зеландію.

Плеєр з трансляцією з'явиться в цій новині за кілька хвилин до стартового свистка арбітра.

ЧС-2019. U-20

Чвертьфінал

Колумбія – Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст "Динамо" і "Дніпра" Роман Зозуля зізнався, що був шокований позицією по відношенню до себе тренерського штабу Андрія Шевченка в збірній України.

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Місце
Польща
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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