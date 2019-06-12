Україна драматично вийшла у фінал ЧС із футболу U-20: спортивні підсумки 11 червня

Молодіжна збірна України з футболу пробилася до фіналу чемпіонату світу в Польщі, а промоутер Едді Хірн назвав терміни повернення на ринг Олександра Усика.
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Крім того, в Італії закотили істерику через драматичну кінцівку півфіналу ЧС із Україною. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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