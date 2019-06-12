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Україна драматично вийшла у фінал ЧС із футболу U-20: спортивні підсумки 11 червня

3.2тЧитати матеріал російською

Молодіжна збірна України з футболу пробилася до фіналу чемпіонату світу в Польщі, а промоутер Едді Хірн назвав терміни повернення на ринг Олександра Усика.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 11 червня.

Крім того, в Італії закотили істерику через драматичну кінцівку півфіналу ЧС із Україною. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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Особа
Олександр Усик
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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Елисеева Юлия
Елисеева Юлия
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