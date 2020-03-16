УЄФА зупинить чемпіонати через коронавірус: названо сценарій

УЄФА збирається оголосити поточних лідерів європейських першостей чемпіонами своїх країн, якщо на екстреному засіданні організації з приводу коронавірусу буде вирішено призупинити всі ліги.

Як повідомляє інформагентство AS, на відеоконференції, яка запланована на вівторок, 17 березня, повинні обговорити три питання: перенесення Євро-2020 на 2021 рік, вибір формату закінчення європейських чемпіонатів і пошук способу визначення переможців національних першостей, учасників єврокубків і команд, які підуть на підвищення та пониження в класі у своїх країнах.

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Якщо нинішній сезон так і не буде дограний, то в УЄФА готові оголосити поточних лідерів чемпіонатів переможцями, а команди, що займали місця в єврокубках на момент зупинки першостей, отримають путівки в Лігу чемпіонів і Лігу Європи. Однак очікується, що організація прийме рішення перенести Євро-2020, а це звільнить місце в календарі і дозволить країнам закінчити футбольний сезон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА роздумує над тим, щоб визначити переможця Ліги чемпіонів по "баскетбольним" правилам.

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