УЄФА змінить формат єврокубків через коронавірус - ЗМІ

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) планує змінити формат Ліги чемпіонів і Ліги Європи, скоротивши кількість матчів між командами після відновлення турнірів.

Як повідомляє інформагентство SportBox, УЄФА роздумує над можливістю зменшення кількості ігор плей-офф у фінальних раундах. Традиційні двохматчеві протистояння між командами можуть бути замінені одним поєдинком або на нейтральному полі, або на полі того, хто виграє жеребкування. А імена переможців Ліги чемпіонів і Ліги Європи можуть бути виявлені в міні-турнірах між чотирма півфіналістами.

УЄФА може змінити формат єврокубків через коронавірус EPA

У вівторок, 17 березня, під час конференції УЄФА буде вирішено долю всіх футбольних турнірів під егідою організації, в тому числі й Євро-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головна європейська футбольна організація прийняла рішення скасувати всі єврокубкові матчі, які мали відбутися 17-19 березня.

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