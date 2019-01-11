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УЄФА жорстоко покарав суперника "Динамо" в Лізі Європи

2.1тЧитати матеріал російською

Контрольно-дисциплінарний комітет Європейського футбольного союзу (УЄФА) прийняв рішення покарати грецький "Олімпіакос" проведення одного домашнього матчу без глядачів.

Суперник київського "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи постраждав через поведінку вболівальників під час поєдинку проти "Мілана", який був зіграний 13 грудня минулого року, повідомляє прес-служба УЄФА.

Безчинства вболівальників на матчі

Безчинства вболівальників на матчі "Олімпіакос" – "Мілан"

Тоді фанати грецької команди, святкуючи її перемогу 3:1, влаштували невелике файєр-шоу. А вже після фінального свистка шанувальники "червоно-білих" масово вибігли на поле, вітаючи своїх футболістів із виходом у плей-офф Ліги Європи.

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Так, перший матч "Олімпіакоса" й "Динамо" 14 лютого на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" пройде без уболівальників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан київського "Динамо" Микола Морозюк несподівано покинув столичний клуб, перейшовши в турецький клуб.

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Тема
Ліга Європи
Теги
ФК Динамо КиївФК ОлімпіакосУЄФА
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