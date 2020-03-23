УЄФА визначив долю фінальних матчів єврокубків

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заявив про перенесення фінальних матчів чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів і Ліги Європи через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє офіційний сайт організації, нові дати проведення цих поєдинків поки невідомі і будуть оголошені пізніше.

УЄФА UEFA

Відзначається, що робоча група, створена на минулому тижні під час екстреної відеоконференції акціонерів УЄФА під головуванням президента організації Олександра Чеферіна, займеться пошуком можливих рішень у цій кризовій ситуації. Її учасники вже почали вивчати футбольний календар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на екстреній відеоконференції УЄФА, яка відбулася у вівторок, 17 березня, було прийнято рішення про долю Євро-2020, розіграш якого був запланований на червень-липень. Крім того, організація скасувала ще три своїх турніри через пандемію коронавірусу.

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