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23 березня • оновлено в 21:18
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УЄФА визначив долю фінальних матчів єврокубків

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Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заявив про перенесення фінальних матчів чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів і Ліги Європи через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє офіційний сайт організації, нові дати проведення цих поєдинків поки невідомі і будуть оголошені пізніше.

УЄФА

УЄФА

UEFA

Відзначається, що робоча група, створена на минулому тижні під час екстреної відеоконференції акціонерів УЄФА під головуванням президента організації Олександра Чеферіна, займеться пошуком можливих рішень у цій кризовій ситуації. Її учасники вже почали вивчати футбольний календар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на екстреній відеоконференції УЄФА, яка відбулася у вівторок, 17 березня, було прийнято рішення про долю Євро-2020, розіграш якого був запланований на червень-липень. Крім того, організація скасувала ще три своїх турніри через пандемію коронавірусу.

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Теми
Ліга Європи Ліга чемпіонів Коронавірус
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