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30 квітня • оновлено в 15:16
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УЄФА вирішив покарати Нідерланди через дострокове завершення сезону 2019/20

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Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB) повідомив клуби про те, що УЄФА може позбавити країну п'ятого єврокубкового місця на сезон 2020/21.

Як повідомляє видання AD.nl, KNVB прийняв рішення достроково завершити внутрішні змагання і віддав путівку в Лігу Європи "Віллему II", який перед припиненням першості країни займав п'яту позицію в таблиці. Спочатку це місце мало дістатися переможцю Кубка Нідерландів, проте він не був і не буде дограний. Таким чином, "Фейеноорд", що йде третім, напряму потрапляє в груповий турнір Ліги Європи, а "Віллем II" – в кваліфікаційний раунд.

Нідерланди можуть залишитися без п'ятого єврокубкового місця

Нідерланди можуть залишитися без п'ятого єврокубкового місця

Teller Report

Відзначається, що якщо УЄФА не схвалить рішення KNVB, то Нідерланди можуть втратити п'яту путівку в єврокубки.

Нагадаємо, що Нідерланди відмовилися догравати сезон 2019/20 і заявили, що футбольні змагання в країні будуть відновлені не раніше 1 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше наголошувалося, що УЄФА може відмовити в доступі до єврокубків на наступний рік клубам із тих країн, які прийняли рішення достроково завершити нинішній сезон.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
чемпіонат Голландії
Тег
УЄФА
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