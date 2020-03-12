УЄФА вирішив перенести Євро-2020 – ЗМІ

УЄФА у вівторок, 17 березня планує випустити заяву про перенесення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020) на 2021 рік. Причиною є епідемія коронавірусу.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє авторитетне французьке видання L'Équipe.

Як інформує пресслужба УЄФА, 17 березня союз проведе відеоконференцію з представниками 55 асоціацій, а також керівниками Європейської асоціації клубів, європейських ліг та представниками ФІФПро. На ній вирішуватиметься питання про подальшу долю європейських клубних турнірів – Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіонату Європи.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

число інфікованих коронавірусом COVID-19 в усьому світі станом на 12 березня наблизилося до 126 тисяч осіб, померли вже понад 4900 пацієнтів.

у Всесвітній організації охорони здоров'я офіційно оголосили, що спалах нового коронавірусу у світі є пандемією.

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