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12 березня • оновлено в 17:34
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УЄФА вирішив перенести Євро-2020 – ЗМІ

12.1т
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УЄФА у вівторок, 17 березня планує випустити заяву про перенесення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020) на 2021 рік. Причиною є епідемія коронавірусу.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє авторитетне французьке видання L'Équipe.

УЄФА вирішив перенести Євро-2020 – ЗМІ

Як інформує пресслужба УЄФА, 17 березня союз проведе відеоконференцію з представниками 55 асоціацій, а також керівниками Європейської асоціації клубів, європейських ліг та представниками ФІФПро. На ній вирішуватиметься питання про подальшу долю європейських клубних турнірів – Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіонату Європи.

OBOZREVATEL уважно стежить за ситуацією із впливом коронавірусу на спорт і розповідає про останні новини на цю тему в режимі онлайн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • число інфікованих коронавірусом COVID-19 в усьому світі станом на 12 березня наблизилося до 126 тисяч осіб, померли вже понад 4900 пацієнтів.

  • у Всесвітній організації охорони здоров'я офіційно оголосили, що спалах нового коронавірусу у світі є пандемією.

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Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Трохимчук
Тема
Євро-2020
Тег
УЄФА
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