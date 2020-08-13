УЄФА виключив чемпіона Косова з Ліги чемпіонів через коронавірус

УЄФА зарахував технічну поразку косовській "Дріті" після того, як вся команда була відправлена на карантин, в результаті чого її матч попереднього раунду Ліги чемпіонів проти "Лінфілда" був скасований.

Як повідомляє видання BBC, двоє гравців чемпіона Косова здали позитивні тести на коронавірус, тому поєдинок, запланований на вівторок, 11 серпня, був перенесений. Згідно з новими правилами УЄФА, якщо в розпорядженні команди немає 13 здорових футболістів і перенос на пізнішу дату неможливий, то клубу зараховується технічна поразка з рахунком 0:3. Так і сталося в цій ситуації.

У першому раунді кваліфікації північноірландський "Лінфілд" зіграє проти варшавської "Легії", яка виграла чемпіонат Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ПСЖ зробив неймовірний камбек у матчі проти "Аталанти" Руслана Малиновського і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.