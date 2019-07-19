УЄФА ухвалив жорстке рішення проти призера УПЛ

Бронзовий призер чемпіонату України з футболу "Олександрія" не зможе проводити матчі Ліги Європи на рідному стадіоні.

Відповідне рішення ухвалили в УЄФА, аргументувавши це неготовністю міської інфраструктури.

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"Представник УЄФА Кот Далтон в офіційному листі відзначив такі фактори як занадто далеку відстань до аеропортів Кривого Рогу, Дніпра і Києва, а також відсутність у нашому регіоні належної готельної інфраструктури. Крім цього, стандарти готелів у нашому регіоні не є прийнятними за розмірами та якістю для розміщення посадових осіб УЄФА, партнерів і вболівальників", – прокоментували ситуацію у пресслужбі "Олександрії".

Зазначимо, що команда Володимира Шарана почне свої виступи у Лізі Європи з групового етапу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські футболісти "Ференцвароша" влаштували справжню феєрію у матчі Ліги чемпіонів.

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