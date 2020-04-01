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1 квітня • оновлено в 19:01
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УЄФА офіційно переніс єврокубки через коронавiрус

2.3т
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Європейський футбольний союз (УЄФА) офіційно відклав відновлення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи на невизначений термін через пандемію коронавiрусу.

Також було прийнято рішення перенести матчі збірних, запланованих на червень 2020 року.

"Все змагання УЄФА, включаючи міжнародні товариські матчі, залишаються відкладеними аж до подальшого повідомлення", - йдеться в прес-релізі.

Крім того, УЄФА відклав старт нового сезону.

"Терміни, які стосуються усіх клубних змагань УЄФА 2020/21, переносяться до подальшого повідомлення. Це стосується щодо процесу прийому та реєстрації гравців. УЄФА встановить нові терміни в установленому порядку", - уточнює прес-служба.

Раніше УЄФА заявив про перенесення фінальних матчів чоловічої і жіночої Ліги чемпіонів і Ліги Європи через пандемію коронавируса. Як повідомляв OBOZREVATEL, на екстреній відеоконференції УЄФА, яка відбулася у вівторок, 17 березня, було прийнято рішення про долю Євро-2020, розіграш якого був запланований на червень-липень. Крім того, організація скасувала ще три своїх турніру через пандемію коронавируса.

28 березня президент УЄФА Александер Чеферін назвав терміни, в межах яких можуть поновитися сезони в європейських чемпіонатах і єврокубки

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Ліга чемпіонів Ліга Європи Коронавірус
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