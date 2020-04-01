Європейський футбольний союз (УЄФА) офіційно відклав відновлення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи на невизначений термін через пандемію коронавiрусу.

Також було прийнято рішення перенести матчі збірних, запланованих на червень 2020 року.

🔔 Виконком УЄФА за підсумками наради з генсека всіх 55 асоціацій ухвалив ряд рішень:



• Всі матчі збірних, заплановані на червень 2020 року, перенесені до подальшого повідомлення.



• Скасовано деякі юнацькі турніри.



Подробиці ➡️ https://t.co/v6cex0fahl pic.twitter.com/xz9vfGiVUt - UEFA.com російською (@UEFAcom_ru) April 1, 2020

"Все змагання УЄФА, включаючи міжнародні товариські матчі, залишаються відкладеними аж до подальшого повідомлення", - йдеться в прес-релізі.

Крім того, УЄФА відклав старт нового сезону.

"Терміни, які стосуються усіх клубних змагань УЄФА 2020/21, переносяться до подальшого повідомлення. Це стосується щодо процесу прийому та реєстрації гравців. УЄФА встановить нові терміни в установленому порядку", - уточнює прес-служба.

Раніше УЄФА заявив про перенесення фінальних матчів чоловічої і жіночої Ліги чемпіонів і Ліги Європи через пандемію коронавируса. Як повідомляв OBOZREVATEL, на екстреній відеоконференції УЄФА, яка відбулася у вівторок, 17 березня, було прийнято рішення про долю Євро-2020, розіграш якого був запланований на червень-липень. Крім того, організація скасувала ще три своїх турніру через пандемію коронавируса.

28 березня президент УЄФА Александер Чеферін назвав терміни, в межах яких можуть поновитися сезони в європейських чемпіонатах і єврокубки

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