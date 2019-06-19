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УЄФА прийняв нове рішення у справі Мораеса

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Апеляційний комітет УЄФА відхилив апеляції Португалії та Люксембургу у справі форварда збірної України Жуніора Мораеса.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павлеко. Наші суперники по відбору Євро-2020 вважали незаконним виступ форварда "Шахтаря" в складі "жовто-синіх" і вимагали присудити команді Шевченка технічні поразки.

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"Це ще одна важлива перемога українського футболу і подтверждення правомірності виступів Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом! Бажаю Мораесу якнайшвидшого одужання і можливості проявити себе в наступних матчах національної збірної! Слава Україні!" – написав Павелко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL

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Теми
Скандал з МораесомЄвро-2020
Особа
Жуніор Мораес
Тег
збірна України з футболу
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