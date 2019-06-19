УЄФА прийняв нове рішення у справі Мораеса

Апеляційний комітет УЄФА відхилив апеляції Португалії та Люксембургу у справі форварда збірної України Жуніора Мораеса.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павлеко. Наші суперники по відбору Євро-2020 вважали незаконним виступ форварда "Шахтаря" в складі "жовто-синіх" і вимагали присудити команді Шевченка технічні поразки.

"Це ще одна важлива перемога українського футболу і подтверждення правомірності виступів Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом! Бажаю Мораесу якнайшвидшого одужання і можливості проявити себе в наступних матчах національної збірної! Слава Україні!" – написав Павелко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL

Бразильський форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес 18 березня отримав український паспорт і був запрошений до збірної України.

Вже за три дні гравець дебютував за "жовто-синіх" в грі відбору Євро-2020 з Португалією, а 25 березня вийшов в стартовому складі в матчі з Люксембургом.

Федерація футболу Люксембургу подала протест на результат зустрічі, яка завершилася драматичною перемогою українців – 1:2.

УЄФА на своєму офіційному сайті підтвердив законність виступів Мораеса за збірну України.

Після цього Португалія і Люксембург подали апеляції на це рішення.

У свою чергу Федерація футболу Литви має намір оскаржити результат матчу команди з Люксембургом.

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