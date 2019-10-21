УЄФА прийняв безпрецедентне рішення по матчах суперника України у відборі Євро-2020

УЄФА покарав збірну Сербії за неналежну організацію домашньої гри проти Португалії у відборі Євро-2020 проведенням двох поєдинків відбору без глядачів.

Сербських фанатів не пустять на найближчий матч збірної Сербії у відборі Євро-2020

Рішення прийнято офіційно, підтвердила прес-служба УЄФА. Матч Сербія - Люксембург 14 листопада відбудеться без глядачів, а покарання на поєдинок зі збірною України, який відбудеться 17 листопада, поки що носить умовний характер.

При цьому, як повідомляє сербське видання Kurir, на зустріч Сербія - Люксембург буде обмежений вхід уболівальників, чий вік перевищує 14 років, проте на стадіон зможуть прийти діти в супроводі батьків.

Прецедент щодо обмеження входу на стадіон дорослих вже є. У жовтні минулого року подібного покарання зазнала збірна Румунії. Матч румун зі збірною Норвегії відвідали 27 тисяч осіб, 20 тисяч з яких були дітьми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сербії готують підставу для Кріштіану Роналду і К° у відборі Євро-2020.

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