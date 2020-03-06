УЄФА приготував серйозні зміни в єврокубках

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що з наступного сезону в Лізі чемпіонів і Лізі Європи будуть використовуватися більш широкі лінії при визначенні офсайдів.

"Сантиметровий офсайд – це не офсайд, адже сенс правила не в цьому. Використовувати VAR у таких випадках не потрібно. Нам необхідно застосовувати більш широкі лінії для його визначення, оскільки їх малюють люди. Одне неправильне рішення може зруйнувати якійсь команді цілий сезон", – сказав Чеферін в інтерв'ю виданню SkySports.

Олександр Чеферін Eurosport

Він також додав, що хотів би переглянути правило гри рукою, але поки не придумав, яким чином його можна було б поліпшити. Зараз глава організації веде обговорення з експертами в сфері арбітражу, намагаючись знайти рішення цього питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в УЄФА планують створення нового річного турніру, схожого за форматом на Лігу чемпіонів.

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