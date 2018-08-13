УЄФА підклав свиню "Динамо" перед матчем Ліги чемпіонів

Дисциплінарний комітет Європейського футбольного Союзу (УЄФА) прийняв рішення про часткове закриття НСК "Олімпійський" під час матчу кваліфікації Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Славією".

УЄФА покарав столичний клуб за неналежну поведінку вболівальників на грі 1/16 фіналу Ліги Європи минулого розіграшу з грецьким АЕКом, інформує прес-служба "Динамо". На поєдинку киян і пражан для відвідування вболівальників буде закритий сектор №43.

Нагадаємо, "Динамо" матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду ЛЧ з чеською "Славією" проведе у вівторок, 14 серпня. Початок - о 19:30. Перший поєдинок у Празі завершився внічию - 1:1, причому кияни пропустили в свої ворота на останній хвилині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич розповів про підготовку до матчу з пражанами. Також наставник "біло-синіх" розкрив деталі трансферу зірки Євро-2018.