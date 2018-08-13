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УЄФА підклав свиню "Динамо" перед матчем Ліги чемпіонів

16.4тЧитати новину російською

Дисциплінарний комітет Європейського футбольного Союзу (УЄФА) прийняв рішення про часткове закриття НСК "Олімпійський" під час матчу кваліфікації Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Славією".

УЄФА покарав столичний клуб за неналежну поведінку вболівальників на грі 1/16 фіналу Ліги Європи минулого розіграшу з грецьким АЕКом, інформує прес-служба "Динамо". На поєдинку киян і пражан для відвідування вболівальників буде закритий сектор №43.

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Нагадаємо, "Динамо" матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду ЛЧ з чеською "Славією" проведе у вівторок, 14 серпня. Початок - о 19:30. Перший поєдинок у Празі завершився внічию - 1:1, причому кияни пропустили в свої ворота на останній хвилині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич розповів про підготовку до матчу з пражанами. Також наставник "біло-синіх" розкрив деталі трансферу зірки Євро-2018.

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
ФК Динамо КиївФК Славiя
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Иван 3,14дарас.. пшел вон Вонючка с украинского сайта!
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Ivan Rus
Ivan Rus
Зрада зрадная, весьмирснами или не с нами или не весь
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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
Ivan Rus, придурок, беги доллары покупай... больше реблей будет... потом...
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