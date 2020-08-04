УЄФА озвучив жорсткі санкції для клубів через коронавiрус

Європейський футбольний союз (УЄФА) розробив регламент на наступний сезон Ліги чемпіонів і Ліги Європи, які містить покарання для клубів в зв'язку з пандемією коронавiрусу.

УЄФА буде до кожного жеребкування публікувати список обмежень на переміщення між країнами. Клуби будуть зобов'язані за два дні до жеребкування повідомляти УЄФА про існуючі обмеження і зміни, які вносять місцева влада, йдеться на сайті Союзу.

У тому випадку, якщо цієї інформації не буде, УЄФА буде керуватися власною інформацією – якщо команда не зможе вийти на поле, їй зарахують технічну поразку.

Крім того, якщо встановлені обмеження владою для в'їзду, то клуб-господар матчу повинен запропонувати альтернативний варіант проведення матчу на нейтральному полі. Якщо він його не надасть, то отримає технічну поразку.

Якщо УЄФА вирішить, що надані клубом дані про обмеження місцевої влади неточні або недостатні (або обмеження недостатньо жорсткі, щоб переносити гру на нейтральне поле), рішення за місцем проведення приймає УЄФА. Якщо якась із команд відмовляється грати, вона отримує технічну поразку.

Якщо обмеження місцевої влади були введені після дедлайну, то клуб з тієї країни, яка ввела подібні обмеження, визнається відповідальним за зрив матчу і отримує технічну поразку.

Якщо обидва клуби відмовляються грати або обидва клуби визнані відповідальними за те, що матч не відбувся, їх виключають з єврокубка на цей сезон.

Також клуби будуть тестуватися перед матчами. На випадок позитивних тестів УЄФА покладається на місцеві влади. Якщо в команді набирається 13 осіб (з урахуванням одного воротаря) з основної заявки, а місцева влада дозволяють їм грати, то команда повинна виходити на поле.

Якщо нi, УЄФА може перенести матч з урахуванням встановленого для кожного етапу дедлайну, але якщо не виходить організувати гру в ці терміни, команда отримує технічну поразку. Всі відповідні рішення прийняті на засіданні виконкому УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіційний акаунт Ліги Європи УЄФА в Twitter опублікував найкращі голи, асісти і фінти лідера донецького "Шахтаря" Тайсона.