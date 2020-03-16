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17 березня • оновлено в 00:03
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УЄФА остаточно вирішив перенести Євро-2020 – ЗМІ

4.5т
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Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалив остаточне рішення перенести чемпіонат Європи 2020 року через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє видання Financial Times, таке рішення продиктоване бажанням УЄФА дозволити країнам закінчити національні чемпіонати, щоб допомогти їм уникнути багатомільярдних фінансових втрат.

Євро-2020

Євро-2020

CNA

Нагадаємо, що у вівторок, 17 березня, відбудеться екстрена нарада організації, на якій разом з усіма асоціаціями-членами буде ухвалено рішення про реакцію європейського футболу на поширення коронавірусу. Крім термінів проведення Євро-2020, на порядку денному також стоять питання визначення чемпіонів національних першостей, учасників єврокубків на наступний сезон і команд, які підуть на підвищення та пониження в класі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА роздумує над визначенням переможця Ліги чемпіонів за "баскетбольними" правилами.

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Теми
Євро-2020 Коронавірус
Тег
УЄФА
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