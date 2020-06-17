Збірна України з футболу перед матчем з Португалією у відборі Євро-2020

Виконавчий комітет УЄФА опублікував новий розклад матчів чемпіонату Європи-2020 року, який пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року в 12 містах Європи.

Збірна України з футболу свій перший поєдинок на Євро-2020 у групі С проведе з командою Нідерландів 13 червня.

УЄФА опублікував новий розклад збірної України на Євро-2020

Повний розклад квартету С виглядає так:

13.06.2021 (неділя)

Австрія – переможець плей-офф (Будапешт, 19.00)

Нідерланди - Україна (Амстердам, 22.00)

17.06.2021 (четвер)

Україна – переможець плей-офф (Бухарест, 16.00)

Нідерланди - Австрія (Амстердам, 22.00)

21.06.2021 (понеділок)

переможець плей-офф - Нідерланди (Амстердам, 19.00)

Україна - Австрія (Бухарест, 19.00)

Фінал Євро-2020 відбудеться в Лондоні на стадіоні "Уемблі" 11 липня 2021

Раніше стало відомо, що через пандемію коронавiрусу фінал Ліги чемпіонів-2020 перенесений у Лісабон. Тут пройдуть і інші матчі турніру, починаючи з 1/4 фіналу. Всі стадії будуть складатися з однієї гри.

Крім того, УЄФА вирішив відновити Лігу Європи 5 серпня перенесеними матчами 1/8 фіналу.