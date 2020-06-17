УЄФА опублікував новий розклад збірної України на Євро-2020
Збірна України з футболу перед матчем з Португалією у відборі Євро-2020
Виконавчий комітет УЄФА опублікував новий розклад матчів чемпіонату Європи-2020 року, який пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року в 12 містах Європи.
Збірна України з футболу свій перший поєдинок на Євро-2020 у групі С проведе з командою Нідерландів 13 червня.
УЄФА опублікував новий розклад збірної України на Євро-2020
Повний розклад квартету С виглядає так:
13.06.2021 (неділя)
Австрія – переможець плей-офф (Будапешт, 19.00)
Нідерланди - Україна (Амстердам, 22.00)
17.06.2021 (четвер)
Україна – переможець плей-офф (Бухарест, 16.00)
Нідерланди - Австрія (Амстердам, 22.00)
21.06.2021 (понеділок)
переможець плей-офф - Нідерланди (Амстердам, 19.00)
Україна - Австрія (Бухарест, 19.00)
Фінал Євро-2020 відбудеться в Лондоні на стадіоні "Уемблі" 11 липня 2021
Раніше стало відомо, що через пандемію коронавiрусу фінал Ліги чемпіонів-2020 перенесений у Лісабон. Тут пройдуть і інші матчі турніру, починаючи з 1/4 фіналу. Всі стадії будуть складатися з однієї гри.
Крім того, УЄФА вирішив відновити Лігу Європи 5 серпня перенесеними матчами 1/8 фіналу.