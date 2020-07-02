УЄФА опублікував календар Ліги чемпіонів 2020/21: коли стартує "Шахтар"

УЄФА опублікував календар Ліги чемпіонів 2020/21, розіграш якої розпочнеться 8 серпня 2020 року і закінчиться 29 травня 2021 року.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, кваліфікація в груповий турнір буде проходити з 8 серпня по 30 вересня. Команда, яка посяде друге місце в українській Прем'єр-лізі 2019/20, розпочне свої виступи з третього кваліфікаційного раунду. Він буде проходити у форматі одного матчу і стартує 15-16 вересня.

Що стосується донецького "Шахтаря", який оформив титул чемпіона УПЛ і автоматично вийшов у груповий етап, то "гірники" зіграють свій перший матч в ЛЧ сезону 2020/21 20 або 21 жовтня. Повністю календар турніру виглядає наступним чином:

Кваліфікація

Попередній раунд – 8-11 серпня 2020 року

Перший кваліфікаційний раунд – 18-19 серпня

Другий кваліфікаційний раунд – 25-26 серпня

Третій кваліфікаційний раунд – 15-16 вересня

Плей-офф кваліфікації – 22-30 вересня

Груповий турнір

1-й тур – 20-21 жовтня

2-й тур – 27-28 жовтня

3-й тур – 3-4 листопада

4-й тур – 24-25 листопада

5-й тур – 1-2 грудня

6-й тур – 8-9 грудня

Плей-офф

1/8 фіналу – 16 лютого-17 березня 2021 року

Чвертьфінали – 6-14 квітня

Півфінали – 27 квітня-5 травня

Фінал – 29 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше УЄФА прийняв рішення по дограванню Ліги чемпіонів 2019/20.