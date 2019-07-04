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УЄФА несподівано не пустив у Лігу чемпіонів російського тренера

1.9тЧитати матеріал російською

Дисциплінарний комітет УЄФА заборонив старшому тренеру російського клубу "Краснодар" Мураду Мусаєву протягом року бути присутнім на тренерській лаві в матчах єврокубків.

Про це з посиланням на прес-службу Європейського футбольного союзу повідомляють РІА Новини.

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Дане рішення пов'язане з тим, що Мусаєв з квітня минулого року керує "Краснодаром", не маючи тренерської ліцензії категорії Pro. В офіційних документах Мусаєв вважається старшим тренером, а в якості головного в заявці значиться ім'я Олега Фоменка.

Варто відзначити, що "Краснодар" посів третє місце в чемпіонаті Росії-2018/19 і в майбутньому сезоні вперше стартує в Лізі чемпіонів. Команда почне свій шлях в головному єврокубку з 3-го кваліфікаційного раунду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у футбольного клубу, який звинуватив Росію в окупації, виникли серйозні проблеми.

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Місце
РосіяКраснодар
Тег
ФК Краснодар
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