УЄФА назвав точну дату закінчення чемпіонату України

Європейський футбольний союз (УЄФА) попросив національні ліги, в тому числі і українську Прем'єр-лігу, дограти зупинені через пандемію коронавiрусу чемпіонати до початку серпня.

EFE

Як розповіло джерело в Вищому дивізіоні Нідерландів з футболу, після наради УЄФА 1 квітня з участю всіх 55 асоціацій, було озвучене прохання про те, щоб сезон-2019/20 був завершений до 3 серпня.

Щоб допомогти лігам, УЄФА переніс на невизначений термін матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також червневі гри збірних і матчі плей-офф за вихід до фінальної частини чемпіонату Європи-2020.

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