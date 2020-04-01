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1 квітня • оновлено в 23:10
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УЄФА назвав точну дату закінчення чемпіонату України

1.8т
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Європейський футбольний союз (УЄФА) попросив національні ліги, в тому числі і українську Прем'єр-лігу, дограти зупинені через пандемію коронавiрусу чемпіонати до початку серпня.

УЄФА назвав точну дату закінчення чемпіонату України

EFE

Як розповіло джерело в Вищому дивізіоні Нідерландів з футболу, після наради УЄФА 1 квітня з участю всіх 55 асоціацій, було озвучене прохання про те, щоб сезон-2019/20 був завершений до 3 серпня.

Щоб допомогти лігам, УЄФА переніс на невизначений термін матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також червневі гри збірних і матчі плей-офф за вихід до фінальної частини чемпіонату Європи-2020.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Тег
УЄФА
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