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5 березня • оновлено в 15:19
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УЄФА хоче створити літню Лігу чемпіонів

2.6т
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УЄФА думає над створенням нового літнього змагання, схожого за форматом на Лігу чемпіонів, і веде переговори з американською компанією Relevent Sports.

Як повідомляє інформагентство DailyMail, цей турнір має стати розширенням Міжнародного кубка чемпіонів, який представляє собою передсезонну підготовку для європейських топ-клубів і проводиться з 2013 року.

Міжнародний кубок чемпіонів

Міжнародний кубок чемпіонів

FootTheBall

Опубіковани деякі подробиці нового турніру від УЄФА:

  • Організація дозволить використовувати свій логотип і символіку, але не відповідатиме за проведення змагання;

  • Учасники турніру будуть визначені в залежності від місця, на якому вони закінчать національні чемпіонати, а не за запрошенням;

  • Буде підписано восьмирічний контракт на щорічне проведення цієї події в США з можливим перенесенням в Азію в майбутньому;

  • Спочатку команди будуть розділені на групи по три учасники, найкращі з яких продовжать боротьбу в плей-офф;

  • Клуби зобов'язуються виставляти на матчі найсильніші склади;

  • Старт турніру планується на 2021 рік;

  • Пізніше в число учасників можуть бути включені команди з Південної Америки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА готує зміни в форматі Ліги чемпіонів, щоб збільшити кількість матчів між топ-клубами.

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Теми
Міжнародний кубок чемпіонів Ліга чемпіонів
Тег
УЄФА
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