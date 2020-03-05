УЄФА хоче створити літню Лігу чемпіонів

УЄФА думає над створенням нового літнього змагання, схожого за форматом на Лігу чемпіонів, і веде переговори з американською компанією Relevent Sports.
Як повідомляє інформагентство DailyMail, цей турнір має стати розширенням Міжнародного кубка чемпіонів, який представляє собою передсезонну підготовку для європейських топ-клубів і проводиться з 2013 року.
Міжнародний кубок чемпіонів
FootTheBall
Опубіковани деякі подробиці нового турніру від УЄФА:
Організація дозволить використовувати свій логотип і символіку, але не відповідатиме за проведення змагання;
Учасники турніру будуть визначені в залежності від місця, на якому вони закінчать національні чемпіонати, а не за запрошенням;
Буде підписано восьмирічний контракт на щорічне проведення цієї події в США з можливим перенесенням в Азію в майбутньому;
Спочатку команди будуть розділені на групи по три учасники, найкращі з яких продовжать боротьбу в плей-офф;
Клуби зобов'язуються виставляти на матчі найсильніші склади;
Старт турніру планується на 2021 рік;
Пізніше в число учасників можуть бути включені команди з Південної Америки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА готує зміни в форматі Ліги чемпіонів, щоб збільшити кількість матчів між топ-клубами.
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