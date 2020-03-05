УЄФА хоче створити літню Лігу чемпіонів

УЄФА думає над створенням нового літнього змагання, схожого за форматом на Лігу чемпіонів, і веде переговори з американською компанією Relevent Sports.

Як повідомляє інформагентство DailyMail, цей турнір має стати розширенням Міжнародного кубка чемпіонів, який представляє собою передсезонну підготовку для європейських топ-клубів і проводиться з 2013 року.

Міжнародний кубок чемпіонів FootTheBall

Опубіковани деякі подробиці нового турніру від УЄФА:

Організація дозволить використовувати свій логотип і символіку, але не відповідатиме за проведення змагання;

Учасники турніру будуть визначені в залежності від місця, на якому вони закінчать національні чемпіонати, а не за запрошенням;

Буде підписано восьмирічний контракт на щорічне проведення цієї події в США з можливим перенесенням в Азію в майбутньому;

Спочатку команди будуть розділені на групи по три учасники, найкращі з яких продовжать боротьбу в плей-офф;

Клуби зобов'язуються виставляти на матчі найсильніші склади;

Старт турніру планується на 2021 рік;

Пізніше в число учасників можуть бути включені команди з Південної Америки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА готує зміни в форматі Ліги чемпіонів, щоб збільшити кількість матчів між топ-клубами.

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