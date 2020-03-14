УЄФА через коронавiрус скасував Лігу чемпіонів: спортивні підсумки 13 березня

Офіційно: УЄФА скасував матчі єврокубків через коронавiрус, а польська фітоняшка опублікувала сексуальні фотографії з гірських схилів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 13 березня.

Крім того, в Україні знайшли найкрасивішу дівчину-арбітра - копію актриси Голлівуду і олімпійські чемпіонки роздяглися для реклами. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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