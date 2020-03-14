Головна Новини
14 березня • оновлено в 10:45
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

УЄФА через коронавiрус скасував Лігу чемпіонів: спортивні підсумки 13 березня

1.6т
Читати матеріал російською

Офіційно: УЄФА скасував матчі єврокубків через коронавiрус, а польська фітоняшка опублікувала сексуальні фотографії з гірських схилів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 13 березня.

УЄФА через коронавiрус скасував ЛЧ: підсумки спорту 13 березня

Крім того, в Україні знайшли найкрасивішу дівчину-арбітра - копію актриси Голлівуду і олімпійські чемпіонки роздяглися для реклами. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Польська фітоняшка опублікувала сексуальні фотографії з гірських схилів

В Україні знайшли найкрасивішу дівчину-арбітра - копію актриси Голлівуду: фото

Олімпійські чемпіонки роздяглися для реклами

Офіційно: УЄФА скасував матчі єврокубків через коронавiрус

Половина основного складу: в Європі виявлено найбільш заражений коронавiрусом клуб

Усик перед боєм з Чісорою ефектно захистився від коронавiрусу: відео

Фуркад оголосив про завершення кар'єри

Продалися: ексарбітр розповів, як умовив українських футболістів грати за Росію

Жеребкування півфіналів Кубка України: стало відомо, з ким зіграє "Динамо"

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Сочи
VS
Краснодар
Обе забьют
1.84 Сделать ставку
ЦСКА
VS
Уфа
ЦСКА не проиграет и тотал меньше 2.5
1.88 Сделать ставку
Ростов
VS
Локомотив
Обе забьют
2.00 Сделать ставку
Трабзонспор
VS
Истанбул Башакшехир
Победа Трабзонспора с форой (0)
1.72 Сделать ставку
Галатасарай
VS
Бешикташ
Победа Галатасарая
2.03 Сделать ставку
Победа Херрманн
1.7 Сделать ставку
Айнтрахт Франкфурт
VS
Боруссия Менхенгладбах
Победа Боруссии М с нулевой форой
1.74 Сделать ставку
Кельн
VS
Майнц
Победа Кельна
1.81 Сделать ставку
Эвертон
VS
Ливерпуль
Победа Ливерпуля
1.75 Сделать ставку
Тоттенхэм
VS
Манчестер Юнайтед
Победа Манчестер Юнайтед с нулевой форой
1.59 Сделать ставку